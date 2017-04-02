كشف اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ ، اليوم الأحد ، معالباشمهندس إبراهيم الطناوى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأفى منتصف ، أعمال تكسية كورنيش بحيرة البرلس، بطول 2500 متر ، واستكمال تطهير وتعميق بحيرة البرلس ،والانتهاء من إقامة ثلاث قنوات إشعاعية مع تطهير بوغاز البرلس، لضمان سهولة تدفق المياه من وإلى بحيرة البرلس عبر البوغاز ،لتنمية الثروة السمكية بالبحيرة، ومناقشة خطة المحافظة الالان ة للطرق ومشروعات الإسكان.

جاء ذلك بحضورالباشمهندس أحمد جلال المدير السنة التنفيذي ،بجهاز تعمير الساحل الشمالى، والمهندس وليد كمال مدير مشروعات جهاز تعمير الساحل الشمالى الأفى منتصف بكفر الشيخ، وأعداد من القيادات التنفيذية.

اصدر محافظ كفر الشيخ فى بيان له ، إنه سيتم استكمال أعمال تطهير وتعميق بحيرة وبوغاز البرلس، بالتعاون مع جهاز تعمير الساحل الشمالي ،وذلك بالتزامن مع إزالة الحشائش والتعديات بالبركة الغربية ،واستمرار أعمال رفع ناتج تكريك بحيرة البرلس ،لتنمية الثروة السمكية بالبحيرة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ،أنه تم إدراج تطوير ورفع كفاءة طريق بلطيم – المصيف ،ضمن الخطة الالان ة للطرق بالمحافظة ، وطريق كوبري 7 ” الهكس” للربط بين رافد الطريق الدولى، “كفر الشيخ – بلطيم ” و رافد الطريق الدولي “فوه – مطوبس – أبو الروس”، بطول 36 كم ودراسة إقامة كمين تأمينى بشرق حدود المحافظة باتجاه محافظة الدقهلية على الطريق الدولي الساحلي .

و اصدر محافظ كفر الشيخ، تم الانتهاء من تنفيذ رافد الطريق الدولي الساحلي فوه مطوبس الروس” بنسبة 85% ،والذى تكلف قرابة 900 مليون جنية ،بطول 31 كم والذي يتم على مرحلتين المرحلة الأولى – طريق مزدوج بعرض 21 م ،وطول 15.3 كم ،تضمن 7 أعمال صناعية عبارة عن كباري سطحية وعلوية ،والمرحلة الثانية بطول 16 كم ،وتصل الى أن كوبري فوه العلوي ” أعلى فرع النيل ” والذي يضم 10 كباري علوية .

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه سيتم توصيل الغاز الطبيعي للإسكان الجديد بقلين ودسوق، مؤكدا أنه يتم الانتهاء من إقامة مشروعات إسكان اجتماعي جديد بأعداد من مدن المحافظة، من خلال إقامة 4 عمارات سكنية بمدينة بيلا تضم 108 وحدة سكنية ،بتكلفة 15 مليون جنية، بلغت نسبة التنفيذ 70 % ،كما يتم إقامة مشروع الإسكان الاجتماعي بالحامول، بتكلفة 105 مليون جنية ، لإقامة 34 عمارة ،تضم 720 وحدة سكنية ، بالإضافة إلى مشروع الإسكان الاجتماعي ببلطيم ” 7,6,5,4,3,2,1″، والذي يضم 128 محل و300 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية 52 مليون جنيه.

واصدر المحافظ أنه يتم تنفيذ 330 وحدة سكنية بمشروع إسكان قلين ،رقم 1، وأعداد 222 وحدة سكنيه بمشروع إسكان قلين رقم 2 بتكلفة إجمالية 24 مليون جنية، و 282 وحدة سكنية بفوة بتكلفة 12 مليون جنيه ،كما تم الانتهاء من إقامة 96 وحده سكنية بمطوبس ،بتكلفة 3 مليون جنيه، وذلك بالإضافة إلى استكمال مشروع إسكان بلطيم ” 3 ” لإضافة طابق رابع لتصبح 4 طوابق بدلا من 3 طوابق، بأعداد 10 عمارات سكنية .

وشوف محافظ كفر الشيخ أنه يتم إنشاء كورنيش بحيرة البرلس، على مرحلتين بطول 2500 متر، بالإضافة إلى إنشاء ممر مشاه عرض 5.5 متر، وحارة تهدئة بعرض 8.5 متر وكورنيش مزود بالكراسي وسور كريتال، مع عمل مراسي لمراكب الصيد بطول المشروع، كما سيتم عمل رفع مساحي لسوق بلطيم القديم والذي يبلغ حوالي 4 أفدنة، لإنشاء مجمع للخدمات علية لتقديم الخدمات الحكومية لأبناء البرلس .

من جانبه اصدر الباشمهندس إبراهيم الطناوي رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأفى منتصف ، أن المحافظة تقدم كافة التسهيلات الإدارية لإقامة أعداد من المشروعات ،التى يشرف عليها الجهاز للمساهمة في إقامة شبكة طرق ،بنطاق محافظة كفر الشيخ تقدم أفضل الخدمات للمواطنين، وتسهيل الحركة المرورية ودعم الحركة التجارية بين محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة.

المصدر : مصر ناين