شن قسم واجبة المرافق والوحدات الشوفة له بحملات ودوريات لرفع الإشغالات بكافة مدن وقرى محافظة المنوفية، لتنفيذ قوانين التنظيم واللوائح والقرارات المنظمة لها بالتعاون مع الإدارة المحلية بالمحافظة، والتى أسفرت خلال الأسبوع الماضى عن تحرير 637 محضر إشغالات و890 حالة ضبط و2416 إزالة إشغالات بأماكن مختلفة على مستوى المحافظة.

وفى ذات السياق، قامت إدارة المرور والوحدات الشوفة لها بعمل حملة مكبرة لضبط الحالة المرورية فى كافة أرجاء المحافظة، أسفرت عن تحرير 8316 مخالفة مرورية تراوحت بين (1 حالة سير عكس الاتجاه، 846 انتظار خاطئ و532 قيادة بدون رخصة و471 سير بدون رخصة تسيير و14سير بدون لوحات، كما تم سحب 327 دراجة نارية و حجز 131 دراجة نارية، وتحرير5989 مخالفات متصنف ة، كما قامت حملة الرادار بضبط 156 حالة تجاوزت السرعة القانونية.

ويأتى ذلك فى إطار اهتمام الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية بتنفيذ القانون وردع المخالفين لأى تجاوز يضر بالمجتمع على كافة المستويات.

المصدر : مصر ناين