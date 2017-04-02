حملت الجولة الغنائية للنجمة العالمية آديل، الكثير من المشوف التى ستظل عالقة بأذهان محبيها ومعجبيها، والتى كانت محط لإثارة الجدل فى شتى أنحاء العالم، كون آديل تمتلك شعبية جارفة، ونستعرض أكثر المشوف التى لا تنسى من جولتها.

تقبيل آديل ليد إحدى الفتيات خلال إحدى حفلاتها كان من أكثر المشوف التى أثارت ضجة كبيرة فى العالم، وخاصة أن الفتاة كانت محجبة، فعلق الكثيرون أن آديل تعشق كل معجبيها ولا تفرق بينهم، وخاصة أن الفتاة بدأت بتقبيل يد آديل تقوم آديل بعمل نفس الشىء، وأكد الفتاة لأعداد من وسائل الإعلام أن “قبلة” آديل كانت بمثابة حلم بالنسبة لها.

أيضا أثارت النجمة آديل ضجة كبيرة عندما أوقفت مؤخرا حفلها الغنائى فى أستراليا لتقوم بالاحتفاء بثنائى من الشبه يين الرجال، والذى تقدم أحدهما لخطبة الآخر على خشبة المسرح وبحضور نجمتهما المفضلة، وكان هذا المشهد من أكثر المشوف التى أثارت الجدل بنسبة كبيرة.

ولم تترك آديل الأحوال الجوية تفسد إحدى حفلاتها فى أوكلاند بنيوزيلندا، حيث ارتدت النجمة الشهير معطف من “البلاستيك” لتستطيع أن تكمل غنائها تحت الأمطار الغزيرة، التى كانت تتساقط خلال تواجدها على المسرح، وهو المشهد الذى مازال محط أحاديث الكثيرين.



آديل تحت المطر



آديل تغنى خلال تساقط الأمطار



آديل تقبل يد فتاة محجبة



آديل تدعم ثنائى من الشبه يين



آديل تدعم ثنائى من الشبه يين

المصدر : مصر ناين