اصدر ت “أن إدج” ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية، أن مصر مليئة بالتاريخ والحضارة والثقافة، فهى بلد تشبه الحضارة العريقة التى استمرت على مر العصور واصدر ت سأعود إلى أمريكا لأدعو الجميع لزيارة مصر، وأنا صغيرة كنت أقرأ كثيرا عن تاريخ مصر وأدرس تاريخ مصر فى الكتب، ولكن ما شوفته كان أعظم بكثير، كما أن ترحاب المصريين كبير جدا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بمكتبة الإسكندرية، في إطار حملة تنشيط السياحة التي يقومون بها من خلال جولات بمحافظات الجمهورية، والتى تتم برعاية وزارتى السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.

يذكر أن مسابقة ملكة جمال البيئة تأتى بهدف دعم وتنشيط السياحة في مصر عن طريق تصوير المشاركات لفيديوهات عن المناطق السياحية بمصر بلغة بلدانهن بهدف تسويق هذه المناطق في البلاد المشاركة منها ملكات العالم في المسابقة، ومن أهداف المسابقة أيضًا المساعدة في الحفاظ على الكوكب.

المصدر : مصر ناين