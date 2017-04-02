قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، التنحى عن نظر الدعوى المقامة من أشرف محمد الصفتى أحد أعضاء الجمعية العمومية بالنادى الأهلى، لوقف قرار خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، بإعادة تعيين مجلس إدارة جديد للنادى الأهلى برئاسة محمود طاهر، لاستشعار الحرج، وأحالتها لرئيس القضاء الإدارى، لتحديد دائرة أخرى وجلسة لنظرها .

اختصمت الدعوى رقم ٢٩٠٤٩ لسنة ٧١ ق، كل من وزير الشباب والرياضة بصفته، والمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة بصفته، ومحمد سويلم مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة بصفته، ورئيس مجلس إدارة الأهلى المعين بصفته.

المصدر : مصر ناين