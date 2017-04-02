يعقد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والمشرف السنة على فريق الكرة، جلسة مع أعضاء الجهاز الفنى الجديد فى الوقت الحالى.

وأعلن مرتضى منصور، رئيس الزمالك، رحيل الجهاز الفنى لفريق الكرة بالكامل، عقب الخسارة أمام سموحة بهدفين نظيفين فى الأسبوع الـ23 للدورى.

ويجتمع أحمد مرتضى حاليا مع عبد الحليم على مدير الكرة ومحمد صلاح المدرب السنة وعلاء عبد الغنى المدرب.

ومن المنتظر أن يعقد مرتضى منصور جلسة مع جهاز الزمالك الجديد اليوم، لوضع استراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة.

ويكشف نادى الزمالك عن مدير إدارى جديد خلفا لحمادة أنور ومدرب حراس خلفا لأيمن طاهر ولا يزال هناك مفاضلة بين العديد من الأسماء.

المصدر : مصر ناين