شنت المؤسسات التأمينية بالاشتراك مع مباحث الأداب من ضبط عاطلين أثناء استقلالهما توك توك بداخله 72 زجاجة مواد كحولية بقصد الاتجار بناحية مركز أبو صوير.

تلقى اللواء عصام سعد، مدير تأمين الإسماعيلية، إخطارا من اللواء إبراهيم سلامة مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام العقيد وائل ذكى، رئيس مباحث الآداب بضبط كل من المتهم “خالد .ا .م” 20سنة عاطل مقيم المحطة – دائرة مركز القصاصين والمتهم “قام بفتحى .م .ع” سنة 38 عاطل مقيم نفس العنوان حال استقلالهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية “توك توك”، بحوزتهما 72 زجاجة مواد كحولية “بيرة”، مبلغ مالى 130 جنيها، و2 هاتف محمول.

وبمناقشتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار ، المبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، تم التحفظ على المتهمين وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة السنةة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

المصدر : مصر ناين