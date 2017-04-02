لقي سائق توك توك مصرعه وأصيب 6 آخرين فى حادث تصادم على طريق المنصورة المنزلة.

تلقي اللواء أيمن الملاح مدير تأمين الدقهلية إخطارا من اللواء مجدي القمري مدير مباحث المديرية بوقوع حادث تصادم على طريق المنزلة المنصورة.

وانتقل الرائد حمدي الطنبولي رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين حدوث تصادم بالمواجهة بين توك توك وسيارة ميكروباص، مما أدى إلى مصرع سائق التوك التوك وإصابة 6 اخرين وتم استدعاء سيارات الإسعاف وتم نقلهم إلى مستشفي المنزلة السنة، وجاري تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة السنةة لمباشرة التحقيقات.

المصدر : مصر ناين