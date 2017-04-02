التقى أحمد أبو الغيط، الأمين السنة لكلية الدول العربية، اليوم الأحد، أعضاء وفد الأمانة السنةة للكلية الذى شارك فى أعمال القمة العربية الثامنة والعشرين والتى عقدت بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم الكلية العربية، أن الأمين السنة أوضح خلال اللقاء عن شكره وتقديره للجهد الكبير الذى بذله أعضاء الوفد خلال الفترة التحضيرية السابقة على القمة وأثناء انعقاد اجتماعاتها، سواء على المستوى الموضوعى أو على المستوى التنظيمى، وذلك بالتنسيق مع السلطات فى الأردن الدولة المستضيفة للقمة، وهو الأمر الذى كان محل تقدير وتثمين قادة ووفود الدول المشاركة، خاصة فى ظل تطلع الحكومات والشعوب العربية إلى أن تولد هذه القمة قوة دفع جديدة للعمل العربى المشترك فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأظهر المتحدث الرسمى أن أبو الغيط حرص أيضا خلال اللقاء على إصدار تكليفاته للمسئولين المعنيين فى الأمانة السنةة بالبدء فورا فى العمل على مشوفة تنفيذ القرارات المختلفة الصادرة عن القمة، خاصة تلك التى تتضمن تكليفات أو مهام محددة أوكل للأمانة السنةة القيام بها، مع الإشارة إلى أهمية التواصل فى هذا الإطار، بشكل مستمر ونشط، مع المسئولين فى الأردن باعتبارها دولة رئاسة القمة.

المصدر : مصر ناين