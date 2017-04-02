أكد أيمن صلاح، المدير الفنى لفريق كرة اليد بنادى الزمالك، سفر بعثة الأبيض يوم 9 أبريل الجارى، استعدادا لخوض السوبر الأفريقى المقرر له يوم 12 أبريل الجارى أمام الأهلى فى المغرب.

وأشار “صلاح” إلى أنه سيعلن قائمة الفريق خلال الساعات المقبلة بعد الاطمئنان عن أوضاع اللاعبين، خاصة المحترفين الذين سيدعون صفوف الفريق فى هذا اللقاء.



واستقر صلاح على الثنائى “محمد سند” المحترف فى صفوف لاريوخا الإسبانى ومعه الفرنسى “توزولانا” لدعم الفريق الأبيض أمام الأهلى.





المصدر : مصر ناين