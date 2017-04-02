أعلن الدكتور أمين السيد لطفي رئيس كلية بني سويف ، عن توسعات و تطورات بالمستشفى الكلية بإضافة 83 سرير رعاية مركزة و190 جهاز طبى جديد بمناسبة العيد القومى لمحافظة بنى سويف .

وأظهر رئيس الكلية فى بيان له ، أن الأسرة الجديدة موزعه على العديد من الاقسام منها 5 اسرة لوحدة السكتة الدماغية ، و14 سرير رعاية مركزة لقسم الصدر و10 أسرة رعاية متفى منتصف ة لقسم الباطنة ، و8 أسرة رعاية متفى منتصف ة لقسم المتوطنة ، و4 أسرة رعاية متفى منتصف ة لقسم النسا وأعداد 2 سرير رعاية متفى منتصف ة لقسم التجميل و16 سرير رعاية طوارئ و6 أسرة لرعاية الاطفا ، و4 اسرة لوحدة العناية المركزة و12 سرير لرعاية قسم القلب ، وأعداد 7 سرير لرعاية جراحة القلب والصدر .

وأضاف رئيس الكلية أن التوسعات شملت افتتاح قسم جديد للطوارئ ، وتجهيز غرف عمليات جديدة ، وتوسعات فى أعداد العيادات واضافة اقسام جديدة كقسم المخ والاعصاب وقسم الرمد ، علاوة على شراء أعداد كبير من الاجهزة بلغ 190 جهازاً طبى وذلك لأقسام المعمل والاشعة والرعايات وقسم النسا والمسالك وبنك الدم وقسم الباثولوجى والجراحة وجراحة المخ والاعصاب والرمد والانف والاذن والقلب وجراحة القلب والصدر والتخدير والعمليات.

وأشار الدكتورمنصور حسن عميد كلية الطب البشرى ، أنه تم استحداث 8 وحدات طبية جديدة وهى وحدة الرنين المغناطيس ، ووحدة جراحات المخ والاعصاب ، ووحدة فحوصات وابحاث وظائف المخ والاعصاب ، ووحدة مناظير الجهاز الهضمى ، ووحدة مناظر الصدر ،ووحدة الحقن المجهرى ،ووحدة تشخيص وعلاج امراض الشبكية ووحدة تحليل الجينات .

وأضاف الدكتور هشام بشرى مدير المستشفى الجامعى ،أن المستشفى قامت بإفتتاح مستشفى اخرى تخصصى ومركز للفحوصات الطبية بحرم الكلية والذى يحتوى على العديد من العيادات المتخصصة ، ووحدة لعلاج العقم عند الرجال والنساء ومركز اشعة متخصص ومعمل تحاليل امراض الدم والمناعة ودلالات الاورام ومعمل لتحليل الانسجة وعينات الاورام .

وأضاف الدكتور هشام بشرى أن اجمالى حالات الطوارئ بالمستشفى الجامعى السنة الماضى 2016 بلغت 34162 حالة وتم اجراء 8901 عملية جراحية .

المصدر : مصر ناين