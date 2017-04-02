أكدت الفنانة مى كساب أن الموقف الذى يمر ببه زوجها “أوكا” هو أصعب موقف مر بها بحياتها، لافتة إلى أنه مظلوم لأنه ضحية طيبته وسذاجته، إضافة إلى تعليمه المتواضع الضحل، وثقته الزائدة بأى شخص يقرب منه.

ونشرت مى صورة لأوكا وأورتيجا، عبر حسابها بموقع تبادل الصور “إنستجرام”، معلقة عليها برسالة لكل مشوفيها، مطالبة بالدعاء لهما لأنهما مظلومان، على حد قولها.

واصدر ت مى فى رسالتها: “كل إللى يعرفنى من قريب يعرف كويس أنى عمرى ما كرهت حد ولا عمرى اذيت حد ولا عمرى عملت تصرف مخل بالشرف ولا اتنازلت عن شرفى ولا كرامتى فى يوم من الأيام واستحملت ظلم كتير واضطهاد ومحسوبيات”.

وشوفت: “وكنت طول الوقت بأصبر نفسى بكلام أبويا الجميل إللى ربانى على القناعة كان دايما يقولى أنتى سنةلة زى عسكرى فى الجيش كل شويه بيترقى بجهده وتعبه ويتنقل من سلاح لسلاح أنا مريت بظروف صعبة كتير فى حياتى”.

وأضافت: “للأسف باصدر ى 4 سنين مش باشوف يومين حلوين على بعض أنا باعيش اقسى أيام حياتى من يوم 1/12/2012 يوم ما اكتشفت أن أمى عندها السرطان وأنا مش مى أنا واحدة تايهة مش لاقية نفسها موت أمى كسرنى ومن بعدها أحداث كتير قوى وجعتنى القريبين منى عارفين انا استحملت حاجات صعبه كتير اد ايه السنين اللى فاتت”.

أكدت أن الموقف الحالى الذى يمر به زوجها من أصعب المواقف التى مرت بها، قائلة: “ده أصعب موقف اتحطيت فيه من يوم ما اتولدت مش عشان ده جوزى وحب عمرى وإحساسى بعدم وجوده جمبى كأن روحى متاخده من جسمى لا عشان متأكدة أنه مظلوم متأكدة أنه ضحية طيبته وسذاجته وللأسف ضحية تعليمه المتواضع الضحل ضحية ثقته الزيادة عن اللزوم فى أى شخص يقرب منه ويضحك عليه ويقوله أنا هاعملك ويوعده وعود كدابة وفى الآخر يستغله ويورطه”.

اختتمت رسالتها قائلة: “طبعا لما باتكلم عن محمد كأنى باتكلم عن أحمد كمان #أوكا_وأورتيجا روح واحده فى جسدين ثقتى فى رب العالمين كبيرة جدا أنه هينصرهم ويفك كربهم ثقتى فى عدالة القضاء العسكرى كبيرة أنه مش هيظلمهم ثقتى فى قلوبكم الرحيمة كبيرة إنكم هتقفو جمبهم ادعولهم وادعموهم اقسم بالله العلى العظيم #اوكا_واورتيجا_مظلومين”.



مى كساب

المصدر : مصر ناين