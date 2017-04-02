كشف اللواء أشرف سنةر، رئيس نادى الإنتاج الحربى، أن استاد السلام الشوف للفريق جاهز لاستضافة مباريات الأهلى فى دورى الأبطال الأفريقى بحضور الجمهور.

كان استاد السلام قد استضاف مباراة الأهلى أمام بيدفست الجنوب أفريقى، فى ذهاب دور الـ 32 فى اللقاء الذى انتهى بفوز القلعة الحمراء، ليتأهل لدور الـ16 بعد التعادل بدون اهداف فى لقاء الرجوع بجنوب أفريقيا.

وأضاف اللواء أشرف سنةر، فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، استاد السلام لم يرفض مباريات الأهلى، كما تردد، ومستمرون فى استضافة القلعة الحمراء فى بطولة أفريقيا بحضور الجمهور.

المصدر : مصر ناين