ألقى رجال المباحث بمديرية تأمين الأقصر، القبض على شقيقين كونا عصابة تخصصت في سرقة السيارات بإستخدام المفاتيح المصطنعة بمدينة إسنا، وذلك لدي سرقتهما سيارتين وهروبهما بها بالطريق الصحراوي الغربي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة السنةة التحقيق.

البداية كانت لدي قيام ضباط مباحث مركز واجبة إسنا بالمرور لتفقد الحالة الامنية، فورد إليهم اتصال تليفونى من “ي.ا.م”، بقيام مجهولين بسرقة السيارة خاصته رقم “7214 ” نقل الأقصر والتوجه بها ناحية الطريق الزراعى الغربى، فانتقل على الفور ضباط مباحث المركز، وتم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة بقرية أصفون.

وأسفرت جهود القوة التأمينية عن ضبط السيارة، وضبط قائدها وتبين انه يدعى “ر.ا.ج” 32 سنة عاطل، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 5 مفاتيح مصطنعة مختلفة الأشكال والأنواع خاصة بالسيارات، وبمناقشته أفاد بقيام شقيقه “خ.ا.ج” بالاشتراك معه فى ارتكابه لتلك الواقعة وأنه اتجه لمركز واجبة كوم امبو بأسوان سالكا الطريق الصحراوى الغربى مستقلا سيارة رقم “2768” ص ق ى.

وبتكثيف الجهود تمكن الملازم أول إبراهيم الحينى المعين خدمة التمشيط الرابع الصحراوى الغربى من ضبط السيارة رقم “2768” ص ق ى ربع نقل حمراء اللون، والمبلغ بسرقتها فى واقعة المحضر رقم 4733/2017 جنح قسم واجبة الاقصر، بقيادة المتهم شقيق المقبوض عليه، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن “بندقية آلية ” عيار 7,62×39 ذو دبشك ينطوى تحمل ارقام “27202798” بالخزينة الخاصة بها، و19 طلقة من العيار، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 5 مفاتيح مصطنعة مختلفة الأشكال والأنواع خاصة بالسيارات.

وبتطوير مناقشة المتهمان إعترفا بارتكابهما واقعة السرقة، وإضافا بقيامهما بسرقة السيارة الثانية بالاشتراك مع آخر يدعى “ك.ح.ا” وجاري القبض عليه، وبمواجهتهما بما اسفر عنه الضبط اقرا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطة الاجرامى فى سرقة السيارات بدائرة المركز والمراكز المجاورة ويمارسا نشاطهما الاجرامى لسرقة السيارات بأسلوب استخدام المفاتيح المصطنعة المضبوطة بحوزتهما، والسلاح اللهيب ى المضبوط بقصد الدفاع، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة السنةة التي تولت التحقيق مع المتهمان.

المصدر : مصر ناين