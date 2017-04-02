أعلن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، أنه يجري حاليا دراسة إقامة مدينة سيوة الصناعية البيئية الجديدة، على أن تكون بنفس الطابع البيئي ،التي تتميز به الواحة، مؤكداً أن قاعدة سيوة الجوية جاهزة ل،استقبال الطيران الشارتر الخاص بالأفواج السياحية.

وأكد محافظ مطروح، في تصريحات صحفية، أن مدينة سيوة الجديدة، ستصبح مستقبل الأجيال المقبلة لأبناء الواحة، حيث سيتم وضع مخططها ،لأن تكون مدينة صناعية زراعية سياحية بيئية، نظرا لوجود المقاومات التي تؤهلها ،لتصبح من أكبر المناطق الجاذبة للاستثمار والسياحة في مصر.

وأشار ” أبو زيد ” إلى أنه تم توقيع 5 عقود استثمار زراعي وصناعي بواحة سيوة، نهاية الأسبوع الماضي، بتكلفة 2 مليار جنيه، وافتتاح مصنع التمور لكبري الشركات الإماراتية في الشرق الأفى منتصف والعالم، في مجال إنتاج وتصنيع التمور، مضيفاً بان الشركات الكبرى التي وقع عليها الاختيار للاستثمار في سيوة، حيث أنها ستكون بداية حقيقية للمنتج المصري عالي الجودة بالأسواق العالمية، بما ينعكس بالإيجاب علي الاقتصاد المصري ويدفعه للأمام .

وأظهر محافظ مطروح، أن واحة سيوة بها العديد من فرص الاستثمار لم تستغل الى أن الآن، في الاستثمار الزراعي والصناعي والسياحي ستضعها سيوة على خريطة السياحة العالمية، وهناك العديد من العروض المقدمة من كبري الشركات في المنطقة العربية وأوروبا، يتم حاليا دراستها للاستثمار في واحة سيوة.

ونوه إلى أن واحة سيوة تتميز بالتصنف في الأنماط السياحية، من بينها العلاجية والبيئية والأثرية والسفاري، ما يجعلها مقصدا هاما للسياح من كافة أنحاء العالم، وسيتم العمل على التسويق لها على المستوى الدولي، لاستغلال مقومات الجذب السياحي التي تتميز به الواحة الفريدة من صنف ها، إضافة إلى مناخها الذي يجعلها مقصداً للسياح على مدار السنة، مضيفاً بأن سيوة تنعم بالأمان والسكينة، وصالحة لعمل أنماط كثيرة من السياحة العلاجية والاستشفائية، لا ينقصها سوى حسن الاستغلال، لتصبح من أكثر مناطق الجذب السياحي فى العالم.

وذلك من خلال التنسيق مع قيادة المنطقة الغربية العسكرية، لاستقبال طائرات الشارتر لتنشيط السياحة بواحة سيوة ،وتوفير وسيلة انتاصدر سريعة ومريحة للسياح، إلى الواحة النائية في قلب الصحراء جنوبي مرسى مطروح بنحو 320 كيلومتر.

المصدر : مصر ناين