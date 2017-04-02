دفع تألق الإيفوارى سليمانى كوليبالى، مهاجم الأهلى، خلال مواجهة الداخلية فى الدورى السنة، والتى نجح خلالها فى إحراز هدفين من أصل أربعة أحرزها فريقه، فى تفكير الجهاز الفنى بتغيير طريقة اللعب خلال المرحلة المقبلة.

ويرغب الجهاز الفنى فى الاستفادة من قدرات كوليبالى البدنية، على أن يجاور عمرو جمال الذى يمتاز بإجادة استغلال الفرص داخل منطقة الجزاء، بحيث يعود الفريق مجدداً للعب برأسى حربة.

واستقر الجهاز الفنى على تجربة الطريقة الجديدة خلال التدريبات المقبلة تمهيداً للدفع بالثنائى فى مباراة بتروجت ببطولة الدورى السنة، والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل حال انسجامهما فى اللعب سوياً.

المصدر : مصر ناين