اصدر ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، إن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازبرايد وعلى متنها 5 آلاف طن بوتاجاز والسفينة جازايجين وعلى متنها 5 آلاف طن بوتاجاز قادمتان من ميناء ينبع السعودى.

وأضاف ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة وادى الكرنك وعلى متنها 63 ألف طن روسى، حيث تقوم الجهات المعنية باتخاذ اللازم نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بالافراج عنها

وعلى جانب آخر يشهد الميناء مغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 148 راكب و103 شاحنة و12 سيارة والسفينة غزالة وعلى متنها 23 شاحنة و11 راكب.

وشهد الميناء بالأمس استقبال العبارة مسرة وعلى متنها 486 راكب و11 شاحنة و25 سيارة والسفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 54 شاحنة والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 71 راكب و71 شاحنة، فيما غادرت العبارة محبة وعلى متنها 997 معتمر.

وأشار ملاك يوسف إلى أن ميناء نويبع يشهد اليوم استقبال العبارة سينا وعلى متنها 317 راكب و10 براد و15 تريلا و6 سيارة و2 باص جيت، كما تغادر العبارة ايلة وعلى متنها 492 راكب منهم 287 معتمر و6 باص عمرة و5 تريلا و2 باص جيت والعبارة سينا وعلى متنها 220 راكب و19 براد و21 تريلا والسفينة بريدج وعلى متنها 37 براد و6 تريلا و450 طرد سمك.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة سينا وعلى متنها 414 راكب و13 براد و8 تريلا و2 سيارة، فيما غادرت العبارة سينا وعلى متنها 162 راكب و32 براد و11 تريلا وسيارة واحدة.

المصدر : مصر ناين