أعلنالباشمهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية ،عن الإنتهاء من توصيل خط المياه المرشحة الجديد قطر 300مم بطول 6700 م طولي لقرية ابو الغيط مركز القناطر الخيرية من محطتي المياه المرشحه الجديدتين باجمالي طاقة قدرها 180ل/ث .

وأشار مجاهد خلال بيان له اليوم، إلى أنه قد تم اجراء عملية غسيل وتطهير للخط الجديد وتم رفع عينات من المياه للتأكد من جودة وسلامة المياه به ، مضيفا أن هذا ياتي تفعيلا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد مجاهد أن أعداد من أهالي قرية أبو الغيط قد أوضح وا عن سعادتهم البالغة بمد خط المياه المرشحة الجديد وعن خالص شكرهم وامتنانهم لمسئولي شركة المياه لتنفيذ ومد خط المياه المرشحه للقرية والذي طال انتظاره.

المصدر : مصر ناين