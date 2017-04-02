اصدر ت شبكة “سى إن إن” الإخبارية الأمريكية، إن مستشار التأمين القومى الأمريكى السابق مايكل فلين لم يكشف عن تلقيه آلاف الدولارت فى المقابل إلقاء خطابات، من ثلاثة شركات روسية، ضمن البيانات المالية التى يتم تقديمها لهيئة القيم الحكومية.

وأظهر ت الشبكة أن التقارير المالية الأولية لفلين التى قدمها فى منتصف فبراير الماضى، لم تذكر تلقيه أموالا من شبكة التلفزيون الممولة من الدولة الروسية “روسيا اليوم” فى المقابل خطاب ألقاه فى موسكو، ومن شركة الطائرات “فولجا دنبر أبرلينز” ومن شركة التأمين الإلكترونى كاسبرسكاى فى المقابل مسنةلات فى الولايات المتحدة.

وقدم فلين الأموال التى حصل عليها من تلك الخطب فى استمارات قام بملئها يوم الجمعة، بحسب ما أظهرت الوثائق. وتم الكشف عن كل الوثائق المتعلقة بهذا الأمر كبعض من البيانات المالية التى كشفها البيت الأبيض بما يقرب من 180 من مسئوليه.

واصدر محامى فلين، روبرت كيلنر، إن موكله قد بدأ لتوه فى عمليات ملء المالية فى الوقت الذى ترك فيه البيت الأبيض.

المصدر : مصر ناين