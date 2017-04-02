تسلمت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار إيهاب العوضى مدير النيابة، التقرير الطبى الأولى الخاص بضابط الواجبة، المتهم بممارسة الزنا والتزوير، والذى قفز من الطابق الثالث بمدينة الخمائل بالشيخ زايد، بعدما اقتحم زوج عشيقته الشقة السكنية التى يقطن بها، أثناء تواجدهما معاً.

وكشف التقرير الطبى الخاص بالضابط، أنه مصاب بكدمات وكسور فى مناطق متفرقة من الجسد، فضلاً عن وجود اشتباه بنزيف داخلى، وأشار التقرير إلى أن الضابط يستلزم فترة علاج لا تقل عن 15 يوماً، وعليه قررت النيابة التحفظ عليه داخل المستشفى لحين تماثله للشفاء، ومثوله أمام النيابة للتحقيق معه فيما أسند إليه من اتهامات.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن ضابط واجبة تزوج عرفياً من ربة منزل بعقد زواج مزور، على الرغم من علمه بارتباطها بعقد زواج رسمى مع رجل آخر بمدينة 6 أكتوبر، وأنه أثناء تواجدهما داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم واجبة أول أكتوبر، اقتحم الزوج المنزل عليهما، ما دفع الضابط “عشيق الزوجة”، إلى القفز من الطابق الثالث هرباً من مطاردة الزوج، ما أدى إلى إصابته بجروح وكسور وكدمات فى مناطق متفرقة من الجسد.

المصدر : مصر ناين