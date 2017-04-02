قرر مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسةالباشمهندس محمود طاهر، تعيين محمود حزين، مدير تأمين النادى بفرع مدينة نصر، فى منصب منسق تأمينى لمباريات الفريق ببطولة أفريقيا.

وجاء تكليف محمود حزين قبل انطلاق منافسات دور المجموعات بداية من دور الـ16 فى مايو المقبل، والتى ستشهد حضوراً جماهيرياً بناءً على قرار الاتحاد الأفريقى للعبة.

ويعول مجلس الأهلى على مدير تأمين فرع مدينة نصر فى التنسيق بين الإدارة والجماهير، خاصة أن حُزين نجح بفضل خبرته وعلاقاته مع الجماهير التى تقوم على الود والاحترام فى تنظيم حضور جمهور أكثر من مباراة ماضية خاضها المارد الأحمر أفريقياً ومحلياً.

ويُعد محمود حُزين أحد الكوادر الشابة فى الأهلى التى تحظى بدعم مجلس الأهلى، وساهم فى إدارة المنظومة التأمينية بشكل جيد فى فرع مدينة نصر لتتم الاستعانة به فى ملف الجمهور، حيث سيقوم بالتنسيق بين الجماهير وإدارة النادى قبل المباريات على الصعيد الأفريقى.

المصدر : مصر ناين