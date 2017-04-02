لقى سائق مصرعه أسفل سيارة أثناء إصلاحه عطل بها فى الدقهلية

تلقى اللواء أيمن الملاح مدير تأمين الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدي القمري مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لقسم واجبة أول المنصورة، من إدارة واجبة النجدة بحادث تصادم بميدان سندوب الداخلى – دائرة القسم، وعلى الفور انتقل مأمور والمقدم أحمد الجميلى رئيس مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه حال سير السيارة رقم ( د ص ب 5284 نقل / د ف هـ 1453 مقطورة ) قيادة المدعو “مصطفى م ا” 50 سنة سائق، ومقيم نبروه توقفت السيارة نتيجة عُطل فنى بها، فقام بالنزول أسفلها لإصلاح العُطل، قام بفتحركت السيارة عليه نتيجة عدم قيامه بتشغيل مكابحها، مما نجم عنه إصابته بكسور متفرقة بالجسم ووفاته، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

بسؤال نجل المتوفى 27 سنة سائق، ومقيم بذات العنوان أيد ذات المضمون، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وورد تقرير مفتش الصحة يُفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة إصابته بكسر بالحوض ونزيف داخلى بالبطن ، ولا توجد شبهة جنائية، تم التحفظ على السيارة على ذمة تصرفات النيابة، و تحرر عن ذلك المحضر رقم 7125/2017 جنح القسم، وجار العرض على النيابة السنةة.

المصدر : مصر ناين