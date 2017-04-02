حرص أعداد من فنانى الوطن العربى على المشاركة باليوم العالمى للتوحد، الذى يوافق يوم 2 أبريل من كل سنة، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

ومن بين هؤلاء الفنانين، النجم عمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش، إضافة إلى النجمة منى زكى، والفنان خالد الصاوى، وكذلك الفنانة حنان مطاوع.

و خصصت المنظمات العالمية الثانى من أبريل كل سنة يوم عالمى للتوحد، حيث تنظم الأمم المتحدة والمؤسسات الطبية والمدنية، أعدادا من الفعاليات للتعريف بالمرض وطرق التسنةل معه، وقد قررت الجمعية السنةة للأمم المتحدة الاحتفال بهذا اليوم أول مرة فى 2007، كما وضعت مجموعة من الإرشادات حول هذا المرض وتعريفاته>



حنان مطاوع



عمرو يوسف



كندة علوش



منى زكى

المصدر : مصر ناين