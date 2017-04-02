نظمت الإدارة السنةة لرعاية الشباب بكلية بنى سويف برئاسة الدكتور محمد خضر نائب رئيس الكلية لشئون التعليم والطلاب وبالتعاون مع أسرة التربية العسكرية بالكلية ندوة بعنوان التأمين القومي المصرى، وذلك بحضور اللواء اركان حرب عادل محمود العمدة مستشار مدير اكاديمية ناصر العليا وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية والمستشار محمود بشير المستشار العسكري بمحافظة بني سويف والمقدم خالد مصطفي محمود مدير ادارة التربية العسكرية بالكلية والدكتور حسام الهواري مسئول الانشطة الطلابية فى منتصف حضور لافت من الطلبة والطالبات.

وأكد الدكتور أمين لطفي رئيس الكلية ، أن للكلية دور ثقافي تنويري بجانب دورها العلمي والكشفي والمجتمعي ومهمتنا هي بناء شخصية للطالب الجامعي جراء ذلك تحرص ادارة الكلية علي أن ينال الطالب اكبر قسط من الثقافة من خلال الندوات والمؤتمرات والاحتفالات التي تنظمها الكلية وأن يكون ملمًا بأكبر قدر من المعلومات حول الموضوعات المتصنف ة ومنها قضية التأمين المصري وماله من قيمة بالغة وأن يعلم الطالب ما هو التأمين القومي وما الذي يؤثر فيه لغرس قيمة الانتماء والولاء للوطن في الطلاب.

وأشار رئيس الكلية خلال كلمتة بالندوة ، أننا تناولنا موضوع التأمين القومي في اكثر من مناسبة وبصوره المختلفة شبه المرأة المصرية تأمين قومي وغيرها ويعتبر الامن ركيزة هامة من الركائز التي تقوم عليها الدولة وتتأثر بالمتغيرات التي تمر بها البلاد شبه الارهاب وتهديده للامن القومي جراء ذلك نسعي جميعًا للقضاء عليه فكلنا معًا ضد الارهاب مما يتطلب تعاون وتكاتف فالجميع يد واحدة كذلك الفساد من المتغيرات التي تهدد الامن القومي ، لذا تم تنظيم العديد من الندوات والمؤتمرات لشرح مفهوم الفساد وكيفية القضاء عليه كذلك متغير التنمية المستدامه لذا اصبحت الحاجة ملحة لان يكون الامن القومي ضمن مقررات الكلية ودمجه مع ادارة التربية العسكرية لكي يكون هناك فهم واع وكاف لاهمية قضية التأمين القومي.

من جانبة أوضح اللواء عادل محمود العمدة عن سعادته بوجوده وتكريمه في رحاب كلية بني سويف حيث طالب الحضور بالوقوف دقيقة حداد علي ارواح شهدائنا الابرار، موضحًا أن التأمين القومي يعني قدرة الدولة علي حماية قيمها من اي اعتداء وأن قواتنا المسلحة هم خير اجناد الارض والقائمين علي حماية كيان الدولة وحدودها وأن التأمين القومي لا يقتصر علي الناحية العسكرية فقط بل يمتد ليشمل النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فعلي سبيل المثال بناء الطرق والكباري وشبكات الصرف الصحي يعتبر امن قومي لتشجيع المستثمر علي المجئ والاستثمار في مصر لوجود بنية تحتية قوية وأن الله سبحانه وتعالي قد حبي مصر بقيادة سياسية واعية تمتلك الرؤية للوصول لقرارات صائبة في كل القضايا مما جعلها تتبوأ المكانة التي تستحقها .

المصدر : مصر ناين