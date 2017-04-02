أكد تقرير حديث صادر عن شبكة “سى إن إن” الاخبارية أن الإرهابيين طوروا طرقاً مبتكرة لإخفاء المتفجرات فى المؤسسات الإلكترونية لتجنب الكشف عنها من قبل بعض أنظمة تأمين المطار، الأمر الذى دفع مؤسسات المخابرات الأمريكية ووكالات تطبيق الحظر الأخير ضد الإلكترونيات المحمولة، التى تأتى بحجم أكبر من هاتف ذكى فى الرحلات المباشرة التى تأتى بعض الدول ذات الأغلبية مسلمة.

وأظهر ت “سى إن إن” أن مؤسسات الكمبيوتر المحمولة كانت تشبه مخبأ مهما للغاية للقنابل وكانت تخدع تأمين المطارات بشكل كبير، ورفضت وكالات الاستخبارات التعليق على التفاصيل التى توصلت إليها شبكة “سى إن إن”، التى تزعم أن الجماعات الإرهابية حصلت على مؤسسات تأمين المطارات الخاصة فى محاولة لإنتاج متفجرات لا يمكن ملاحظتها فى بعض الفحوصات فى الولايات المتحدة وخارجها.

ومن خلال سلسلة من الاختبارات التى أجريت فى أواخر السنة الماضى، قرر مكتب التحقيقات الفيدرالى أن قنابل الكمبيوتر المحمول ستكون أكثر صعوبة بكثير فى فحص المطار.

المصدر : مصر ناين