قتل عشرون مصليا فى مقام صوفى شمال شرق باكستان، طعنا بالسكاكين وضربا بالعصى، بعد أن سممهم المشرف على المقام وإثنان من المتواطئين المفترضين الذين أعتقلوا، كما ذكرت السلطات المحلية الأحد.

وأعلنت الواجبة وجود أربع نساء بين الأشخاص الذين قتلوا صباحا فى مقام محمد على قرب سرغودا، مشيرة إلى إعتاصدر ثلاثة أشخاص.

واصدر قائد واجبة الإقليم ذو الفقار حميد لوكالة فرانس برس أن “المشرف على المقام، عبد الوحيد، البالغ الخمسين من العمر، أعترف بأنه قتل هؤلاء الأشخاص بدافع الخوف من أن يقتلوه”.

وأضاف أن “المشتبه به مصاب على ما يبدو بالإهاب والإضطراب العقلى، لكن ذلك يمكن أن يكون مرتبطا أيضا بتنافس للسيطرة على المقام”، موضحا ان تحقيقا قد بدأ.

المصدر : مصر ناين