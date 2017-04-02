قام اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية ، صباح اليوم الأحد ، بإفتتاح حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالمركز الطبى بمدينة بنها والتى تنظمها مديرية الصحة بالقليوبية وذلك من عمر يوم والى أن خمس سنوات ، وذلك بحضور الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة ونجوى العشيرى رئيس مدينة بنها حيث يبلغ اجمالى أعداد الاطفال الذين في سن التطعيم مليون و121 الف ، وتم تشكيل فريق عمل من الأطباء والتمريض على مستوى المحافظة في كل وحدة صحية بمدن وقرى والقليوبية.

وأكد عشماوى فى بيان له ، على قيام مديرية الصحة بعمل تقرير يومى خلال فترة التطعيم وبيان المشكلات ليتم حلها بسرعة ،مشيرا إلى أنه يمكن مد مدة التطعيم لتوفير وقت كافى لجميع الأسر لتطعيم أبنائها وبناتها.

المصدر : مصر ناين