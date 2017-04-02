تنظم كلية الآداب كلية المنوفية ندوة توعوية حول “المشروعات القومية فى مصر” الثلاثاء المقبل، تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس كلية المنوفية، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور هيثم الحاج.

واصدر بيان للكلية اليوم، إن الندوة يحاضر فيها الدكتور فيصل عبد المقصود عبد السلام استاذ الهندسة والعمارة بكلية المنوفية، والدكتور عبد العال حسن عطية استشارى الهيئة العليا للمساحة الجيولوجية.

وأضاف الدكتور قام بفتحى محمد مصيلحى استاذ الجغرافيا والتخطيط وعميد كلية الآداب الأسبق، أن الندوة تعتمد على ثلاثة محاور هى المشروعات القومية فى مصر فى ضوء المخطط القومى الشامل، مشروع الشبه ث الذهبى وتعدين الذهب ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن الندوة تستهدف ترويج الثقافات المرتبطة بالتنمية ،تعريف الشباب والمجتمع بالمشروعات الجارية على أرض مصر، محاولة دمج الشباب بخطط التنمية الجارية ومستقبلا وتنمية الإنتماء لدى الشباب بتوعيتهم بالبرامج الإنمائية فى أاصدر يم مصر الجغرافية.

المصدر : مصر ناين