تمكنت مباحث التموين بدمياط اليوم الأحد برئاسة المقدم عماد معوض وضياء قنديل وسيد عبيد مفتشى التموين وبالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى من ضبط 500 كيلو أسماك مملحة “فسيخ” غير صالحة للاستخدام الآدمى في حملة تموينية على محلات بيع الأسماك والفسيخ والرنجة في إطار تشديد الرقابة على الأسواق قبل موسم شم النسيم.

وتمكنت الحملة من ضبط 10 براميل أسماك مملحة تحتوى على 500 كيلو فسيخ لدى محل ” طاهر .ا” بمدينة فارسكور وتحرر المحضر رقم 6950 لسنة 2017 جنح مركز واجبة فارسكور

يذكر أن الحملة تمكنت صباح اليوم من ضبط 250 كيلو أسماك منتهية الصلاحية ومسممة، خلال حملة تموينية على محال بيع الأسماك والفسيخ والرنجة بدمياط

المصدر : مصر ناين