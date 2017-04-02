اصدر ت أنساتسيا ملكة جمال بيلا روسيا، أن كل مواطنى بيلا روسيا يعشقون مصر جدا، وأن مصر حاليا تأمينة ومواطنى بيلا روسيا يعشقون دفئ الشمس والمناظر الطبيعة فيها، قائلة: “نحن نعشقها وسأقوم بالترويج لقضاء العطلة القادمة فى مصر”.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بمكتبة الإسكندرية، فى إطار حملة تنشيط السياحة التى يقومون بها من خلال جولات بمحافظات الجمهورية، والتى تتم برعاية وزارتى السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.

فيما اصدر ت روان علاء ملكة جمال مصر، أنا أشبه مصر فى منتصف ملكات الجمال، وأحاول أن أكون قدوة وأظهر بأفضل صورة وأن أكون سفيرة لبلدى فى منتصف ملكات جمال العالم وأغرب سؤال وجه إلى منى: لماذا تخافون من الحسد؟” وأنا أحاول الرد على تلك الأسئلة لتوضيح الصورة وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن مصر لزميلاتها فى المسابقة من مختلف دول العالم المشاركة.

واصدر ت ستيفانى ملكة جمال البرازيل، أنها سعيدة جدا بتلك الفرصة التى جعلتها تزور مصر وأن تلك هى الزيارة الثانية لى مصر وخلال الزيارتين عرفت الكثير عن مصر التى تجعلنى أقول أنها بلد جميلة وعظيمة والناس ودودون جدا هنا وأن مصر بها أعجوبة العالم السابعة وهى الاهرامات، اصدر ت حينما وصلت الى المطار تعرضت الى موقف سئ وتحطمت حقيبة ملابسى وفوجئت بجميع المصريين فى المطار يساعدونى فى الأمر، وشعرت بالترحاب الكبير والود الحار من أهل مصر.

واصدر ت أمال رزق، مؤسس ومنسق مسابقة جمال العالم، أن التعليقات من مواطنى دول ملكات الجمال جاءت ايجابية جدا، ولم نجد أى تعليقات سلبية على السوشيال ميديا من المشوفين لملكات الجمال على مواقع التواصل الاجتماعى، قد تسئ الى مصر بل كانت التعليقات ايجابية جدا خاصة بعد نشر صور ملكات الجمال بجوار الاثار والمناظر الطبيعية الخلابة فى مصر.

المصدر : مصر ناين