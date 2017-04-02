تمكنت مباحث قويسنا بالمنوفية من القبض علي 5 عاطلين اختطفو طالبا جامعيا من قرية شبرا بخوم الشوفة لمركز قويسنا لمحافظة المنوفية وقيدوه بالحبال داخل حديقة موالح وطلبو فدية 200 ألف جنيه، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء خالد ابو الفتوح مدير تأمين المنوفية، إخطارا من العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقية بلاغا باختفاء محمد أحمد منصور عجورة 18 سنةا ومقيم بقربة شبرا بخوم الشوفة لمركز قويسنا ولما تشبه ة القضية من خطورة وأهمية حفاظا علي حياة المواطنين، قرر اللواء خالد ابو الفتوح مدير تأمين المنوفية تشكيل فريق كشف جنائي برئاسة العميد السيد سلطان مدير ادارة الكشف الجنائي بمديرية امن المنوفية.

وشارك في الكشف العميد يحي راضى وكيل ادارة الكشف الجنائى والمقدم رأفت نصار رئيس مباحث قويسنا، والرائد أيمن رزق معاون المباحث، النقيب عبدالله الميت ،النقيب بسام صالح ،النقيب عبدالعليم فايد،النقيب احمد فرحات معاوني المباحث وبتضيق الخناق علي المتهمين وبوضع الاكمنة الثابتة والمتحركة تم العثور علي المجني عليه داخل حديقة موالح بقرية الرمالي الشوفة لمركز قويسنا وتم ضبط خاطفيه وجاري تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

المصدر : مصر ناين