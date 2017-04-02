حماس تؤكد فى وثيقتها الداخلية الجديدة رفضها التدخل فى الشئون الداخلية للدول
نشرت قناة الميادين بنوداً اصدر ت إنها تشبه وثيقة حركة حماس الداخلية، أكدت فيها إقامة دولة فلسطينية مستقلة وكاملة السيادة عاصمتها القدس ضمن حدود الـ67 هى صيغة توافقية وطنية مشتركة.
وأظهر ت البنود التى تم نشرتها القناة أن “منظمة التحرير الفلسطينية” هى إطار وطنى للفلسطينيين فى الداخل والخارج يجب المحافظة عليه وتطويره.
ووفقاً لموقع القناة، فقد جاءت بنود الوثيقة كالتالية:
– ضرورة بناء المؤسسات والمرجعيات الوطنية الفلسطينية على أسس ديمقراطية سليمة
– منظمة التحرير إطار وطني للفلسطينيين في الداخل والخارج يجب المحافظة عليه وتطويره
– نؤمن بإدارة العلاقات الفلسطينية على قاعدة التأعدادية والخيار الديمقراطي والشراكة والحوار
– نرفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول ونرفض الدخول في النزاعات والصراعات بينها
– نؤكد حقنا في تطوير وسائل المقاومة وإدارتها تندرج ضمن عملية إدارة الصراع وليس على حساب مبدأ المقاومة
– مقاومة الاحتلال حق مشروع والمقاومة المسلحة تُعد خيارا استراتيجيا
– تحرير فلسطين واجب الشعب الفلسطيني وواجب الأمتين العربية والإسلامية
– نرفض جميع الأستقرار ات والمبادرات ومشاريع التسوية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية
– الدولة الفلسطينية ضمن حدود الـ67 لا تعني التنازل عن أي من الحقوق الفلسطينية
– الدولة الفلسطينية ضمن حدود الـ67 لا تعني الإعتراف بالكيان الصهيوني
– إقامة دولة فلسطينية مستقلة وكاملة السيادة عاصمتها القدس ضمن حدود الـ67 هي صيغة توافقية وطنية مشتركة
– لا تنازل عن أي بعض من أرض فلسطين مهما طال الإحتلال ونرفض أي بديل عن تحريرها كلها
– وعد بلفور باطل وقيام الكيان الصهيونى باطل أيضا من أساسه ومناقض لحقوق الشعب الفلسطيني
– نفرق بين اليهودية وبين الاحتلال والمشروع الصهيوني وصراعنا هو مع هذا المشروع وليس مع اليهود
– رجوع اللاجئين حق غير قابل للتصرف من قبل أي جهة كانت فلسطينية أو عربية أو دولية
– رجوع اللاجئين والنازحين إلى المناطق التي احتلت منذ سنة 1948 هو حق طبيعي
– كل إجراءات الاحتلال في القدس من تهويد واستيطان وتزوير للحقائق باطلة
– القدس عاصمة لفلسطين وحق ثابت لا تنازل عنه ولا تفريط بأي بعض منها
– نؤمن بأن الإسلام ضد جميع أشكال التطرف والتعصب الديني والعرقي والطائفي
– فلسطين في قلب الأمة العربية والإسلامية وستبقى نموذجا للتعايش والتسامح والإبداع
– تشريد الشعب الفلسطيني وإقامة الكيان الصهيوني لا يلغيان حقه في كامل أرضه
– حماس هي حركة تحرر ومقاومة وطنية فلسطينية إسلامية هدفها تحرير فلسطين
– نجرى وراء إلى إقامة علاقات متوازنة مع الدول العربية والإسلامية
– نتبنى سياسة الانفتاح على مختلف دول العالم وخصوصا الدول العربية والإسلامية
– نؤمن بوحدة الأمة بكل مكوناتها الدينية والعرقية والمذهبية وتجنب كل ما من شأنه تمزيقها
– ضرورة استقلالية القرار الوطني الفلسطيني وعدم ارتهانه لجهات خارجية
– السلطة الفلسطينية يجب أن تكون في خدمة الفلسطينيين وحماية تأمينهم وحقوقهم
المصدر : مصر ناين
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