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حماس تؤكد فى وثيقتها الداخلية الجديدة رفضها التدخل فى الشئون الداخلية للدول

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حماس تؤكد فى وثيقتها الداخلية الجديدة رفضها التدخل فى الشئون الداخلية للدول

نشرت قناة الميادين بنوداً اصدر ت إنها تشبه وثيقة حركة حماس الداخلية، أكدت فيها إقامة دولة فلسطينية مستقلة وكاملة السيادة عاصمتها القدس ضمن حدود الـ67 هى صيغة توافقية وطنية مشتركة.

وأظهر ت البنود التى تم نشرتها القناة أن “منظمة التحرير الفلسطينية” هى إطار وطنى للفلسطينيين فى الداخل والخارج يجب المحافظة عليه وتطويره.

ووفقاً لموقع القناة، فقد جاءت بنود الوثيقة كالتالية:

–  ضرورة بناء المؤسسات والمرجعيات الوطنية الفلسطينية على أسس ديمقراطية سليمة

–  منظمة التحرير إطار وطني للفلسطينيين في الداخل والخارج يجب المحافظة عليه وتطويره

–  نؤمن بإدارة العلاقات الفلسطينية على قاعدة التأعدادية والخيار الديمقراطي والشراكة والحوار

–  نرفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول ونرفض الدخول في النزاعات والصراعات بينها

–  نؤكد حقنا في تطوير وسائل المقاومة وإدارتها تندرج ضمن عملية إدارة الصراع وليس على حساب مبدأ المقاومة

–  مقاومة الاحتلال حق مشروع والمقاومة المسلحة تُعد خيارا استراتيجيا

– تحرير فلسطين واجب الشعب الفلسطيني وواجب الأمتين العربية والإسلامية

– نرفض جميع الأستقرار ات والمبادرات ومشاريع التسوية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية

– الدولة الفلسطينية ضمن حدود الـ67 لا تعني التنازل عن أي من الحقوق الفلسطينية

– الدولة الفلسطينية ضمن حدود الـ67 لا تعني الإعتراف بالكيان الصهيوني

– إقامة دولة فلسطينية مستقلة وكاملة السيادة عاصمتها القدس ضمن حدود الـ67 هي صيغة توافقية وطنية مشتركة

– لا تنازل عن أي بعض من أرض فلسطين مهما طال الإحتلال ونرفض أي بديل عن تحريرها كلها

– وعد بلفور باطل وقيام الكيان الصهيونى باطل أيضا من أساسه ومناقض لحقوق الشعب الفلسطيني

– نفرق بين اليهودية وبين الاحتلال والمشروع الصهيوني وصراعنا هو مع هذا المشروع وليس مع اليهود

– رجوع اللاجئين حق غير قابل للتصرف من قبل أي جهة كانت فلسطينية أو عربية أو دولية

– رجوع اللاجئين والنازحين إلى المناطق التي احتلت منذ سنة 1948 هو حق طبيعي

– كل إجراءات الاحتلال في القدس من تهويد واستيطان وتزوير للحقائق باطلة

– القدس عاصمة لفلسطين وحق ثابت لا تنازل عنه ولا تفريط بأي بعض منها

– نؤمن بأن الإسلام ضد جميع أشكال التطرف والتعصب الديني والعرقي والطائفي

– فلسطين في قلب الأمة العربية والإسلامية وستبقى نموذجا للتعايش والتسامح والإبداع

– تشريد الشعب الفلسطيني وإقامة الكيان الصهيوني لا يلغيان حقه في كامل أرضه

– حماس هي حركة تحرر ومقاومة وطنية فلسطينية إسلامية هدفها تحرير فلسطين

– نجرى وراء إلى إقامة علاقات متوازنة مع الدول العربية والإسلامية

– نتبنى سياسة الانفتاح على مختلف دول العالم وخصوصا الدول العربية والإسلامية

– نؤمن بوحدة الأمة بكل مكوناتها الدينية والعرقية والمذهبية وتجنب كل ما من شأنه تمزيقها

– ضرورة استقلالية القرار الوطني الفلسطيني وعدم ارتهانه لجهات خارجية

– السلطة الفلسطينية يجب أن تكون في خدمة الفلسطينيين وحماية تأمينهم وحقوقهم

المصدر : مصر ناين

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