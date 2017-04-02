اصدر الدكتور معوض الخولي رئيس كلية المنوفية ، خلال لقاءه بعميدة كلية التربية الصنف ية الدكتورة حنان يشار ،والوفود العربية المشاركة من المملكة العربية السعودية والكويت وقطر وتركيا ، على هامش المؤتمر ،أن تنظيم كلية التربية الصنف ية ، لشبه هذا المؤتمر الدولي الخامس ” التعليم وريادة الأعمال التحديات والتطوير” ، يعد سبقـــًا تربويا نحو التنمية المستدامة في مصر، وذلك من خلال تأهيل الطلاب والطالبات ، نحو دمج ما يتم تدريسه ،وما يتطلبه المجتمع الخارجي في سوق العمل بشكل أكثر خبرة .

وأشار رئيس الكلية فى بيان له ،إلى تصنف محاور المؤتمر ،التي تطرقت إلى الإبداع الذي سمة العصر الحديث في تنمية الريادة ،بمعناها الواسع وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال ،بالمزج بين العناصر الابتكارية والإعتمادية ،وتحقيق الإتصال الحقيقي والهادف بين تخصصات الكلية المبدعة والفرص العلمية والوظيفية المتاحة.

المصدر : مصر ناين