قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المعادى تجديد حبس عاطل لاتهامه بالشروع في القتل بعدما قبض عليه بحوزته سكين، واعترف بنيته في قتل نجار انتقاما منه 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة.

اشتبهت قوة من وحدة مباحث المعادى فى شخص وباستجوابه والكشف عليه تبين أنه “تامر. أ.م” 31 سنة بائع متجول وسابق اتهامه فى قضية سرقة ومفرج عنه حديثاً فى قضية “مخدرات “وتفتيشه عثرت القوة بحوزته سلاح أبيض “سكين ومقص”.

وبمناقشته عن سبب حيازته السلاح، اعترف بأنه كان فى طريقه لمسكن “عمران. أ.ا” لقتله على خلفية مشاجرة بينهما نشبت فى 2011 حيث أصابه النجار بعاهة مستديمة وجرح قطعى فى الوجه، فضلا عن أنه أرشد الواجبة عنه، ما أسفر عن ضبطه بـ2.7 كيلو بانجو ومن ثم سجنه 7 سنوات قبل الإفراج عنه مؤخرا.

وبالكشف عن النجار تبين أن عمره 33 سنة نجار ومسجل خطر “سرقات سنةة” برقم 16657 وسبق اتهامه فى 25 قضية.. تحرر للمتهم المحضر اللازم.

المصدر : مصر ناين