يدرس الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول رفع توصية لمجلس إدارة اتحاد الكرة باستعانة الأندية بطبيب نفسى خلال الفترة المقبلة، كما يحدث فى معظم الفرق الكبيرة.

كما يدرس جهاز المنتخب، بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى، طلب الاستعانة بطبيب نفسى خلال المعسكرات الطويلة للفراعنة فى الفترة المقبلة.

والهدف من الاستعانة بطبيب نفسى فى الأندية هو تهيئة اللاعبين للمباريات الصعبة وكيفية العمل على حل المشاكل التى تواجههم داخل وخارج الملعب، خاصة أن هذا الأمر متبع فى السنوات الأخيرة فى الأندية والمنتخبات الكبرى.

المصدر : مصر ناين