أمرت نيابة الهرم برئاسة المستشار أحمد عطية رئيس النيابة بحبس 3 فتايات 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهن بممارسة الرذيلة فى المقابل مبالغ مالية بدائرة قسم واجبة الهرم، كما أمرت بإخلاء سبيل خليجى الجنسة بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

وكشفت التحقيقات، أن الفتيات الثلاثة كن يترددن على إحدى الشقق المفروشة بأحد العقارات السكنية بمنطقة الهرم، لممارسة الرزيلة مع زبائنهن من السائحين العرب، فى المقابل تقاضيهن مبالغ مالية قدرها 2000 جنيه للساعة الواحدة، وأنه تم ضبطهن أثناء ممارستهن الدعارة مع خليجيين.

وبفحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين تبين وجود صور وفيديوهات مخلة بالآداب، كن قد أرسلنها لراغبى المتعة لعقد الأستقرار معهم على ممارسة الرذيلة.

المصدر : مصر ناين