وجهتالباشمهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، بضرورة تضافر جميع جهود المؤسسات المختلفة بالتنسيق مع فرع هيئه محو الأمية ورؤساء الوحدات المحلية للقضاء على أسباب التسرب من التعليم والإحجام عنه برفع الوعى وتكثيف برامج التوعية من خلال دور المساجد والكنائس والإعلام وتحفيز الدارسين ماديا ومعنويا.

وأوصى اجتماع المجلس التنفيذى لمحو الأمية برئاسة اللواء مجدى عنانى السكرتير السنة نائبا عنالباشمهندسة محافظ البحيرة عدة توصيات أهمها: قيام كل جهة وإدارة شريكه بالمشروع بموافاة فرع الهيئة ببيان ما سيتم قام بفتحه وتشغيله من فصول محو الأمية وإعداد الدارسين والمدرسين بهم والمشرفين عليها موضحا به أماكن وتوقيت العمل بالفصول فى موعد غايته أول مايو القادم لمشوفة سير العمل بالفصول وتقييم ما يتم إنجازه بالفعل وإظهار نتائج ملموسة.

وكذلك قيام كل جهة وإدارة شريكة بعمل حصر للعمال الأميين بها وموافاة فرع الهيئة بالحصر لدراسة إدراجهم بالامتحانات الفورية للهيئة.

وكذلك التأكيد على دور كل من مراكز الشباب ومشروع المصريون يتعلمون لتحقيق اكبر استفادة ممكنة من طاقات الشباب وكذا دور مكلفى الخدمة السنةة بفصول محو الأمية ودور الصندوق الاجتماعى فى تحقيق المستهدف الخاص بمشروع تشغيل الشباب فى مبادرات محو الأمية من خلال الجمعيات الأهلية.

وكذلك فرع الهيئة بمشوفة اجتماعات اللجان الإشرافية بالمراكز بالتنسيق مع السادة رؤساء الوحدات المحلية وحضور مديرى إدارات محو الأمية لمشوفة سير العمل بالفصول وانتظام الدارسين بها وتحقيق نتائج فعلية.

المصدر : مصر ناين