أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنح البساتين تجديد حبس سنةلين لاتهامهما بانتحال صفة ضابطى واجبة، وسرقة المواطنين 15 يوما على ذمة التحقيق.

سمع ضباط مباحث قسم واجبة البساتين استغاثة بعض الأشخاص وبتفقد الوضع تبين أن طالبين استنجدا بالأهالى بالمنطقة بعد اعتداء شخصين عليهما، وانتحالهما صفة ضباط واجبة لسرقة هواتفهما فتم ضبط المتهمين “ى.أ” 32 سنة سنةل، و”م.س” 32 سنة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة السنةة التحقيق.

المصدر : مصر ناين