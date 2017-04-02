أكدت السلطات الصينية اليوم الأحد، أنه تم العثور على 9 جثث عقب تفجير من المرجح أن يكون ناتجا عن تخزين أسلحة بشكل غير قانونى فى منزل بمقاطعة شانشى شمالى الصين مساء أمس.

وكان التفجير وقع فى حوالى الساعة العاشرة والنصف من مساء أمس، فى إحدى مناطق مدينة لينفن بالمقاطعة. وأفادت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية أن عملية الإنقاذ- التى استمرت الى أن صباح اليوم- أسفرت عن انتشال تسعة جثث وإنقاذ شخص واحد من تحت الأنقاض.

وقد أصيب ستة أشخاص آخرين بالقرب من موقع التفجير بجراح طفيفة، وتقوم السلطات حاليا بالتحقيق فى سبب الحادث.

المصدر : مصر ناين