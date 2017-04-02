فقد منتخب مصر للسيدات أمام موزمبيق بنتيجة 2/1 فى المباراة النهائية ليحتل المركز الثانى فى بطولة أفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية، المقامة فى نادى 6 أكتوبر.

وكان منتخب موزمبيق قد تقدم فى الشوط الأول ونجح منتخب مصر فى الفوز بالشوط الثانى، لتصل المباراة إلى الشوط الفيصل الذى حسمه منتخب موزمبيق.

وكان منتخبا الرجال والسيدات للطائرة الشاطئية قد تأهلا إلى بطولة العالم 2017 بالصين بعدما حققا المركز الأول فى المجموعة الأولى أمس لكل منهما.

المصدر : مصر ناين