يطرح فريق شارموفرز الشهير خلال الساعات القادمة أحدث أغنياته وعنوانها easy money وهى الغنية الدعائية لفيلم “بنك الحظ”، ويقول مطلع الأغنية easy money easy money easy money..الطحينة بقى طعمها honey.

وقد وقع الاختيار من قبل الشركة المنتجة على الفريق الغنائى الشهير “شارموفرز” ليغنى الأغنية الدعائية لفيلم “بنك الحظ” وعنوانها easy money، كما اختارت الشركة المنتجة طرحه رسميا فى دور العرض المصرية 5 أبريل المقبل، ويلعب دور البطولة محمد ممدوح، أكرم حسنى، وحسام داغر، ومحمد ثروت، وبيومى فؤاد، سامى مغاورى، خالد كمال، حسام داغر، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، ومن إخراج أحمد الجندى، وإنتاج رو إنترتينمنت.



فيلم بنك الحظ

المصدر : مصر ناين