اصدر ت صحيفة “صنداى تايمز” البريطانية فى تقرير خاص لها إن المملكة العربية السعودية قد عينت جنرالا باكستانيا سابقا لإدارة حلف عسكرى جديد لمواجهة نفوذ إيران المتزايد فى منطقة الشرق الأفى منتصف .

وأضاف التقرير، وفقا لمقتطفات نشرها موقع “بى بى سى عربى” أن ولى ولى العهد ووزير الدفاع السعودى الشاب والطموح، محمد بن سلمان، عين الجنرال راحيل شريف، رئيس أركان الجيش الباكستانى السابق، على رأس ما يشبه “تحالف إسلامى”، ويرى أن هذا التعيين يحيى جهود الأمير محمد لجذب دعم وتأييد العديد من الدول الإسلامية لهذا المشروع.

ويضيف التقرير أن الأمير محمد، البالغ من العمر 31، يضع نفسه فى مقدمة جيل شاب من السعوديين مصمم على الوقوف بوجه إيران، فضلا عن إبعاد المملكة عن خطر تنظيم داعش الارهابيه، مشيرا إلى أن هذه الفكرة حظت بدعم الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب عند اجتماعهما فى البيت الأبيض الشهر الماضى.

وكشف التقرير إن شريف سيتولى مهام منصبه هذا الشهر، وكانت المحادثات بشأن تعينيه بدأت بعد تنحيه من منصبه فى الجيش الباكستانى فى نوفمبر الماضى.

ويضيف أنه يجرى بناء مقرات لقيادة الحلف قرب الرياض، ستكون مجهزة بأحدث المعدات، وبساحات واسعة للاستعراضات العسكرية، وثكنات عسكرية فخمة.

المصدر : مصر ناين