أحبطت المؤسسات التأمينية محاولة مسجل خطر تهريب زوجته بالتعدى بالضرب والسب على رجال الواجبة، أثناء عرض زوجته المتهمة فى إحدى القضايا على النيابة.

وتلقى قسم واجبة محطة سكك حديد القاهره إخطارًا من الخدمة التأمينية المعينة لتأمين مأمورية عرض متهمين على نيابة الأزبكية، بضبط ” ح.أ” 39 سنة مسجل شقى خطر بمديرية تأمين القاهرة فئة “ب” فرض سيطرة ونشاطه مستمر، لتعديه على أفراد الخدمة بالسب والضرب فى محاولة منه لتهريب زوجته “ن.ش” المحرر بشأنها محضر جنح قسم واجبة الأزبكية، والتى تم عرضها على نيابة الأزبكية.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم سبق اتهامه فى 23 قضية آخرهم جنح قسم واجبة الشرابية، “آداب سنةة” وهارب من 3 قضايا آخرهم قضية جنح قسم واجبة شبرا “ضرب” ومحكوم عليه بالحبس لمدة سنة.

ووجه اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة السنةة لواجبة النقل والمواصلات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم بقسم واجبة محطة القاهرة، وأرسل مع المتهم لقسم واجبة الأزبكية لقيده وعرضه على النيابة.

المصدر : مصر ناين