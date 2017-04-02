أفادت مصادر إعلامية أفغانية، بانضمام أكثر من 200 مقاتل من “طالبان” لعملية السلام، بإقليم بلخ شمال أفغانستان.

وأظهر المكتب الإعلامى الشوف للنظام الإقليمية- حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأحد، أن المسلحين انضموا لعملية السلام ل جهود مسؤولى النظام والمؤسسات التأمينية فى الإقليم، كما سلم المسلحون أيضا أسلحة وذخائر مختلفة ومعدات عسكرية أخرى كانت بحوزتهم.

من جهتهم .. اصدر مسئولو النظام المحلية أن المسلحين كانوا يشنون فى السابق تمردا ضد النظام وقوات التأمين فى نطاق منطقة جبال البرز، بقيادة خان محمد شريك والملا داوان خان، وكانوا يقاتلون لصالح طالبان.

ويعد إقليم بلخ من بين الأاصدر يم الهادئة نسبيا فى شمال أفغانستان، لكن المجموعات المتشددة المسلحة المناهضة للنظام تحاول أن تتخذ لها موطئ قدم فيه.

المصدر : مصر ناين