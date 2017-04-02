قررت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط ،مجازاة 7 موظفين بالخصم 3 أيام من راتبهم ،وإحالة 8 موظفين آخرين ،للتحقيق من قبل إدارة الشئون القانونية بديوان سنة المديرية، وذلك لتخلفهم عن حضور النوبتجية بالمديرية.



واصدر بيان صادر عن مديرية الشباب والرياضة اليوم، أن هذا الاجراء جاء من أجل ضبط العمل.