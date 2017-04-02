خصم أيام من راتب موظفين وإحالة اخرين للتحقيق بدمياط
قررت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط ،مجازاة 7 موظفين بالخصم 3 أيام من راتبهم ،وإحالة 8 موظفين آخرين ،للتحقيق من قبل إدارة الشئون القانونية بديوان سنة المديرية، وذلك لتخلفهم عن حضور النوبتجية بالمديرية.
واصدر بيان صادر عن مديرية الشباب والرياضة اليوم، أن هذا الاجراء جاء من أجل ضبط العمل.
جدير بالذكر أن مديرية الشباب والرياضة والادارات الشوفة لها ،ومراكز الشباب تشهد حالة من عدم الانضباط الادارى ،وخاصة مع تغيب الموظفين وعدم وجود الاشراف الادارى عليهم.
المصدر : مصر ناين
التعليقات