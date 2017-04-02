قررت نيابة حلوان حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة اللهيب ية 4 أيام على ذمه التحقيقات التى تجريها النيابة.

وكانت التحريات قد كشفت تورط المتهم “عاطف.ح” 28 سنة فى الاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة اللهيب ية، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التى يتردد عليها، وأسفرت إحداها عن ضبطه وعثر بحوزته على ” 2سلاح نارى، فرد خرطوش عيار 16 مم، فرد خرطوش عيار 12 مم، و4 طلقات من ذات العيارين، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 25 جرام، ومبلغ مالى 500 جنيه وهاتف محمول”.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للأسلحة اللهيب ية والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته الغير مشروعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير التأمين إلى النيابة التى باشرت التحقيقات.