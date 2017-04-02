سيطر الجيش الوطنى اليمنى، على مواقع جديدة كانت تحت سيطرة ميليشيات الحوثيين والرئيس السابق على عبد الله صالح إثر معارك معهم فى محيط مدينة ميدى، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين .

وذكرت قناة (العربية) الإخبارية، اليوم الأحد، أن قوات الجيش الوطنى اليمنى شنت هجوما، تمكنت خلاله من التوغل فى عمق مدينة ميدى من اتجاه جنوب غرب المدينة والسيطرة على المبانى الواقعة فيها، كما سيطرت على منطقة (الحوض وتبة الخنادق وتبة الحرورة) من جهة جنوب شرق المدينة.

وأضافت أن الهجوم أسفر عن مصرع وإصابة عشرات الحوثيين فضلا عن أسر عنصرين منهم، والاستيلاء على أسلحة وذخائر كبيرة، مشيرة إلى أن قوات الجيش تضرب حصاراً محكماً على المدينة من الاتجاهات الأخرى.

ومن جانبها .. أفادت مصادر عسكرية أن طيران التحالف شن غارات جوية على مواقع شوفة للميلشيات فى ميدى، وقطع إمدادات عسكرية كانت تتجه لهم.

وأشارت المصادر إلى أن المقاومة على بعد أمتار من مستشفى ميدى السنة، الذى تسيطر عليه الميليشيات الحوثية.

يأتى هذا التقدم بعد عمليات عسكرية نفذتها قوات التحالف أمس فى حرض اليمنية التى تبعد قرابة 4 كلم شرقاً من موقع معارك اليوم فى مديرية ميدى.

المصدر : مصر ناين