خرج مئات الألمان فى شوارع العاصمة الألمانية “برلين”، اليوم الأحد، فى تظاهرات حاشدة لتأييد أوروبا، دعت إليها مبادرة “نبض أوروبا”.

وشهدت الاحتجاجات عروض رقص لمجموعة من الفتيات والنساء والشباب الذين حرصوا على تشكيل حلقات دائرية بينهم، رافعين أعلام الاتحاد الأوروبى والبلونات الزرقاء خلال مظاهراتهم فى ميدان جيندارمينماركت، فى منتصف برلين.

فى سياق متصل، دعت مبادرة “نبض أوروبا” – عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك- مؤيديها إلى التجمع فى ساحة “برايت شايد”، يوم الأحد المقبل، من أجل الحفاظ على أوروبا موحدة وديمقراطية، مشيرة إلى أن أوروبا تحترم كرامة الإنسان وسيادة القانون وحرية الفكر والعمل والتسامح فى المجتمع.

وفى 20 مارس، خرج العديد من سكان العاصمة الألمانية، إلى الشوارع للإعراب عن تأييدهم لأوروبا، حيث أشارت تقديرات الواجبة وقتها إلى أن أعداد المشاركين فى المظاهرة بلغ نحو 2000 شخص، فيما ذكر المنظمون أن أعداد المشاركين بلغ 4000 شخص.

المصدر : مصر ناين