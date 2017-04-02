بدأت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد تأميناء الواجبة بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، اليوم الأحد، استكمال سماع مرافعة الدفاع محاكمة 156 متهما فى قضية اتهامهم باقتحام مركز واجبة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد واجبة، فى أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ”مذبحة كرداسة”.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكى ومختار العشماوي وبحضور مصطفى بركات مشبه النيابة، وسكرتارية حمدي الشناوي.

كانت النيابة السنةة أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم فى أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين فى تجمهر وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وشرعوا فيه ما بعدما اقتحموا مركز واجبةكرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد واجبة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة السنةة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وصدرت ضدهم أحكاما متفاوتة بالسجن والإعدام فتقدم منهم 156 بطعن على الحكم لمحكمة النقض التى قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.

المصدر : مصر ناين