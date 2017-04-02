أعلن جيش الاحتلال الالكيان الصهيونى ى اليوم الأحد، أنه أغلق مكتبة لبيع الكتب فى مدينة نابلس شمال الضفة الغربية بدعوى أن حركة حماس تستخدمها كمكان لصنع المتفجرات والذخائر ومواد تحريض ومواد دعائية.

وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الالكيان الصهيونى ية أن قرار قفل المكتبة جاء كبعض من عملية جارية للجيش الالكيان الصهيونى ى وشين بيت (جهاز التأمين الداخلى الالكيان الصهيونى ى) بدأت فى ديسمبر 2016، وكشفت القوات الالكيان الصهيونى ية خلية لحماس كانت تخطط لتنفيذ هجمات فى حيفا والقدس.

وذكر الجيش الالكيان الصهيونى ى أن أعضاء الخلية الشوفة لحماس كانوا يستخدمون المكتبة ستارا للاجتماع للتخطيط لهجمات مستقبلية كانوا يعتزمون تنفيذها .

المصدر : مصر ناين